Gołdap: Europejskie Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”

Gołdap Miasto – Uzdrowisko w tym roku przygotowało szczególna niespodziankę

W ramach tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa będzie można zobaczyć wystawę w Bibliotece Publicznej w Gołdapi, a prezentowaną w II budynku Izby Regionalnej przy ulicy Kościuszki 30A. Wystawa nosi tytuł: ZDROWIE I HIGIENA W DAWNYM GDAŃSKU.

Otwarcie wystawy 16 września 2023 r.

Zdrowie i Higiena w Dawnym Gdańsku Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Na nowej wystawie w Bibliotece Publiczne w Gołdapi, Izbie Regionalnej wypożyczonej z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku można zobaczyć 200 zabytków pochodzących z okresu od XIV wieku do czasów nowożytnych. Wśród zabytkowych przedmiotów znajdują się między innymi: grzebienie, szczoteczki do zębów, akcesoria kosmetyczne, nocniki, elementy dawnej infrastruktury wodociągowej, okulary, narzędzia chirurgiczne, strzykawki, butelki i pojemniki aptekarskie, fajki do tytoniu.

Dzięki ilustrowanym posterom wystawowym zwiedzający dowiadują się, jaki był stan zdrowia dawnych gdańszczan, skąd czerpano wodę pitną, jak funkcjonował system kanalizacji miejskiej, a także gdzie powstawały szpitale i apteki.