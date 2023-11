Bitwa o remizy: Frekwencyjny milion złotych dla Gołdapi

Frekwencyjny milion złotych dla Gołdapi

Trzy gminy w Polsce osiągnęły rekordowe wyniki. Ponad 90% wyniosła frekwencja w gminie Klwów w powiecie przysuskim, blisko 89% w gminie Michałowice w powiecie pruszkowskim oraz prawie 88% w gminie Suchy Las w powiecie poznańskim. Profrekwencyjna inicjatywa „Bitwa o remizy” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach akcji w każdym powiecie, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, w gminie do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją uzyskaną w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, jednostki OSP otrzymają do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont lub wyposażenie remiz.

Do wyznaczenia jednostek ochotniczych straży pożarnych, które otrzymają dofinansowanie, w każdej gminie zostanie powołany zespół złożony z przedstawicieli gminy, jednostek OSP, PSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zespoły zakończą swoją pracę najpóźniej do 31 grudnia br.