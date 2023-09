Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Gołdap, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Gołdapi

Przegląd tygodnia: Gołdap, 10.09.2023. 3.09 - 9.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do laryngologa w Gołdapi? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do lekarza w Gołdapi czeka się najkrócej. Dane przedstawione w artykule pochodzą z NFZ. Nie czekaj na wizytę do laryngologa dłużej niż to konieczne.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza wszystkich lubiących planszówki i tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grami planszowymi na spotkanie, już w najbliższy wtorek (12 września) do sali nr 2.