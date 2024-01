Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Gołdapi. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Gołdap, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.

Nie żyje Janusz Majewski. Wybitny reżyser filmowy zmarł w wieku 92 lat. Przez wiele lat związany był z Ełkiem. Pod miastem w swojej posiadłości, w której mieszkał wraz z żoną, fotografką, Zofią Nasierowską, gościł wiele gwiazd polskiego i światowego kina.