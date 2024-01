Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Gołdapi. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?