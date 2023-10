Gołdap: Dzień Edukacji Narodowej połączony z 55-leciem istnienia "Trójki" [WIDEO]

Jubileusz 55-lecia istnienia "Trójki"

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. nauczyciele z „trójki” oraz innych szkół, dyrektorzy gminnych szkół, samorządowcy, kandydaci do sejmu i senatu w nadchodzących wyborach.

Życzę, aby proces edukacyjny i wychowawczy przebiegał bez żadnych zakłóceń i żeby to co przekazują uczniom było źródłem satysfakcji - życzyła nauczycielom Senator Małgorzata Kopiczko.

Realizujemy takie programy jak laptop dla ucznia czy laptop dla nauczyciela. Sprawiają one, że każdy młody człowiek i pedagog będzie mógł korzystać z nowoczesnego sprzętu. Oprócz tego stworzyliśmy tak zwane laboratoria przyszłości, czyli pracownie wyposażone we wszystko co jest potrzebne do tego, żeby pobudzać wyobraźnię młodych ludzi - powiedział Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.