Wybory samorządowe 2024 - gdzie można głosować w gm. Dubeninki? Lista lokali wyborczych

Wybory samorządowe przebiegają w głosowaniu tajnym oraz są powszechne i bezpośrednie. Głosowane odbywa się w lokalach wyborczych, które są otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00 w dniu wolnym od pracy. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy godziny otwarcia lokali zostaną wydłużone. O takich zdarzeniach pojawia się zawsze informacja.

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Świetlica Wiejska w Żytkiejmach

Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach studenckich i zakładach karnych

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.