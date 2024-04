Taksówki w Gołdapi. Tanie przewozy. Jaką firmę taksówkarską polecacie? Opinie

Ceny taksówki w Gołdapi

Nie można z góry wyznaczyć stawki za przejazd taxi w Gołdapi. Pełen koszt przejazdu to składowa kilku elementów:

stawka startowa

długość trasy

pora dnia

obszar, na którym znajduje się trasa

Zazwyczaj stawka początkowa to 5-10 zł, koszt przejazdu 1 km waha się od 2 do 5 zł, a do tego należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z porą dnia.