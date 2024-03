Rowerem do 66 km od Gołdapi. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 16 - 17 marca?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Gołdapi? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 66 km od Gołdapi. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Gołdapi proponujemy na weekend.

Rowerem z Gołdapi

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Gołdapi, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 marca w Gołdapi ma być 12°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 33%. W niedzielę 17 marca w Gołdapi ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 36%. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 4.: Rospuda-Wiżajny Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,68 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 838 m

Suma zjazdów: 784 m Kanczi_waw poleca trasę rowerzystom z Gołdapi Dzisiejszy odcinek zaczęliśmy z Rospudy, kierując się na Przerośl. Poruszamy się dosyć kiepskiej jakości asfaltem. W Przeroślu warto zaopatrzyć się w prowiant na cały dzień. Po drodze nie mijaliśmy żadnych sklepów, dopiero w Wiżajnach udało nam się dorwać jakieś jedzenie na kolację. Za Przeroślem wjeżdżamy w polną drogę, która wiedzie nas do samych Stańczyków. Po krótkim odpoczynku nad mostami udajemy się dalej: startujemy tutaj na czerwony szlak (początek PSB), fragment znowu biegnie asfaltem, ale to tylko chwilowe. :) Po przejechaniu wszelkich wsi i pobłądzeniu trochę w okolicach Pobłędzia, przemieszczamy się powoli w kierunku granicy litewskiej. Trasa na trójstyk jest dosyć prosta i nie wymaga zbytniego tłumaczenia, zresztą najlepiej całą trasę opiszą wam zdjęcia, pod którymi starałem się zamieścić najważniejsze informacje.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Litwa-Łotwa-Estonia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1 712,42 km

Czas trwania wyprawy: 263 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 3 167 m

Suma zjazdów: 3 142 m Trasę dla rowerzystów z Gołdapi poleca Maciejkicior87 Litwa, Łotwa, Estonia. Czemu ten kierunek? Chciałem zobaczyć białe noce, dlatego urlop zaplanowałem w najdłuższe dni roku.

Trasa poprowadzona jest przez Wilno, Rygę,Tallin. W stolicy Estonii wsiadłem do pociągu, którym dojechałem do Tartu. A z Tartu już na rowerze do Suwałk. Niestety, jedynie w Estonii, rower można przewozić w pociągach. I za jego przewóz nie pobierana jest opłata. By mieć rezerwę czasową, wsiadłem do pociągu i skróciłem sobie dystans, który musiałem pokonać by dotrzeć do domu.

Z Suwałk do Tallina trasa w większości poprowadzona jest drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu. Natomiast w drodze powrotnej, za Tartu, bardzo dużo odcinków biegnie po drogach gruntowych( w Estonii i na Łotwie). Są to ubite drogi z drobnego żwiru i piachu. Niestety, są na nich poprzeczne koleiny i jeździ się na nich jak po tarce.

Gdzieś na forach przeczytałem, że w lato, w tych krajach, klimat zbliżony jest do naszego. W dzień owszem było +23st, natomiast w nocy, w Estonii, temperatura dwa razy spadła poniżej 0st( zdjęcie-szron na namiocie). Do tego silny wiatr, przez który, by słyszeć swoje myśli, trzeba jechać w kurtce z kapturem na głowie. Gdy wieje z boku, by się poruszać, trzeba jechać bokiem opony. A szprychy wydają dźwięki, jak włączony wiatrak. Nie wiem czy to jest norma, czy tylko tak trafiłem. Było ciekawie.

Na trasie, nigdy nie miałem problemów ze znalezieniem miejsca na obóz. Tereny słabo zaludnione. W koło lasy, łąki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 853 m Trasę dla rowerzystów z Gołdapi poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego "Piękna Suwalszczyzna i jej smaki" organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Ruszamy o poranku z miejscowości Kazimierówka koło Jeleniewa. Pierwszy etap naszej trasy to przejazd szlakiem Greenvelo. Drogi jakie przeważają na tym odcinku to asfaltowe odcinki dróg rowerowych oraz lokalne drogi o niskim natężeniu ruchu. W okolicach Dębowa nawierzchnia ulega zmianie na gruntową naprzemiennie z szutrową. W sąsiedztwie Jeziora Czarnego wjeżdżamy w sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego. W miejscowości Krzywe zlokalizowano bardzo atrakcyjny skansen z prezentacją sprzętów i maszyn Podlasia. Kolejny etap to rowerowa wędrówka dookoła Jeziora Wigry. Wspaniały i malowniczy region obfitujący w bardzo atrakcyjne panoramy i krajobrazy sąsiadujących z jeziorem obszarów. Drogi przeważające na tym odcinku to głównie wolne od ruchu samochodów drogi gruntowe. Na krótkich odcinkach zielony szlak rowerowy wiedzie nas drewnianymi kładkami poprowadzonymi przez atrakcyjne przybrzeżne rejony WPK. Na całym przebiegu wielokrotnie można natknąć się na kąpieliska. Droga powrotna do Kazimierówki to głównie rowerowa droga asfaltowa lub z kostki betonowej. Wieczorna wizyta w Suwałkach i dojazd do agroturystyki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gołdapi

🚲 Trasa rowerowa: 100ówka wokół Jeziora Śniardwy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 103,52 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 596 m

Suma zjazdów: 604 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Gołdapi

Śniardwy, to największe polodowcowe jezioro w Polsce. Choć akwen liczy ponad sto kilometrów kwadratowych powierzchni, to nie należy on do najłatwiejszych obszarów dla sportów i turystyki, jak się okazuje rowerowej także. Wokół jeziora prowadzi wiele dróg leśnych i gruntowych przecinających malownicze łąki i pola, którymi poprowadzone są różne szlaki, jednak żaden z nich nie wyznacza pełnej pętli wokół akwenu. I choć opracowana przez nas trasa zakładała jak najbezpieczniejszy przejazd, to i tak miejscami zmuszeni byliśmy wyjechać na ruchliwą szosę. Ogólnie rzecz biorąc, trasa była ciekawa, ale nie na tyle by ją powtórzyć. …Jezioro Śniardwy zaliczone.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna pełna przyrody! Stopień trudności: 2.0

Dystans: 245,06 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę dla rowerzystów z Gołdapi poleca Grycho

Trasa może dość długa, ponieważ jest zahaczony Augustów, lecz można sobie właśnie skrócić i nie wybierać się do Augustowa, lecz tylko ta trasa w okolicach miasta Suwałki. Najciekawsze miejsca moim zdaniem zostały zaznaczone WayPointami. Warto też się zaopatrzyć w mapkę regionu, dostępna jest bodajże w informacji w Parku Konstytucji 3-maja w Suwałkach, tam gdzie co rocznie jest organizowany największy festiwal bluesowy "Blues Festiwal Suwałki", na który też serdecznie zapraszam co roku w połowie Lipca.

W tym regionie jest najwięcej szlaków rowerowych, także z przyjemnością pokonuje się te trasy jak i również przy okazji jest świeże powietrze, czysta woda, no i oczywiście piękne krajobrazy warte uwagi.

Serdecznie zapraszam na ten szlak.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Gołdapi - zobacz listę

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.