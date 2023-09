Przegląd prasy z Gołdapi. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.09.2023

Do Oddziału dla dzieci Biblioteki Publicznej w Gołdapi trafiły nowości wydawnicze, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wśród nich można znaleźć m.in. powieści obyczajowe i komiksy z serii Sonic, są też długo wyczekiwane przez nasze młode czytelniczki kolejne części Rodziny Monet.

Mimo, że oszustwa „na policjanta” to nic nowego, to jego ofiar nie brakuje. 63 tys. złotych stracił 85 – letni mieszkaniec powiatu giżyckiego, który po rozmowie z fałszywym policjantem uwierzył, że jego córka spowodowała poważny wypadek drogowy. Gotówkę przekazał obcemu mężczyźnie, który przyszedł do jego miejsca zamieszkania.