Przegląd prasy Gołdap 28.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Gołdapi

Czteroletnie dziecko samo chodziło w niedzielę po południu po centrum Nidzicy. Chłopca odwieźli do domu policjanci, rodzina go nie szukała.

Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie.

Przełom maja i czerwca zapowiada się niezwykle interesująco pod względem cen paliw. Być może to ostatni dzwonek na tanie zatankowanie auta. Rynek przygotowuje się bowiem do trudnej do przewidzenia decyzji państw OPEC+ dotyczącej limitów wydobycia surowca. A najłatwiej to zrobić poprzez lekkie obniżki.