Przedszkola w Gołdapi w roku szkolnym 2023/2024. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Przedszkola niepubliczne w Gołdapi działają na podstawie przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Rekrutacje do przedszkoli są prowadzone zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady w procesie rekrutacyjnym. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i zapisane w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być inne.

Czy zapisanie dziecka do przedszkola w Gołdapi to dobry pomysł?

Nauka w przedszkolu jest wielce istotna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.