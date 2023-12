Prasówka Gołdap 27.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gołdapi nie minęło Cię nic ważnego

Jak co roku o tej porze, gdy jedni będą świętować i spędzać czas z bliskimi, drudzy, a wśród nich wielu policjantów, będzie pełniło służbę na rzecz bezpieczeństwa tych pierwszych. Pomagamy i chronimy przez cały rok! Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa i wszyscy mamy na nie wpływ. Dlatego zadbajmy o to, by powodów do interwencji było jak najmniej, a o wszelkich niepokojących zjawiskach i zdarzeniach informujmy odpowiednie służby. Niech to będą spokojne i bezpieczne święta!