Prasówka Gołdap 13.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gołdapi nie minęło Cię nic ważnego

Do 14 lutego 2024 r. trwają prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT w związku z przygotowaniem zeznań podatkowych za poprzedni rok. Usługa będzie dostępna od 15 lutego. Dzięki niej szybko i sprawnie rozliczysz swój podatek.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych, zwłaszcza tych niestrzeżonych i stosowanie się do umieszczonych tam znaków drogowych. Na jednym z takich przejazdów w miejscowości Nowa Wieś Mała w gminie Dobre Miasto doszło do zdarzenia z szynobusem i osobowym volvem. W jego wyniku dwie osoby trafiły do szpitala.