Prasówka 9.09.2023 Gołdap. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gołdapi

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza wszystkich lubiących planszówki i tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z grami planszowymi na spotkanie, już w najbliższy wtorek (12 września) do sali nr 2.

Zarząd powiatu oleckiego zgodził się na wydzierżawienie Dworku Mazurskiego Fundacji Ogród Sztuki.

22-latek włamując się do lokalu usługowego zapewne tego nie zaplanował. Nie dość, że zobaczyła go właścicielka, to uciekając z miejsca zdarzenia zgubił swój dowód osobisty. Został zatrzymany i odpowie ze swoje czyny.