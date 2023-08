Prasówka 18.08.2023 Gołdap. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Gołdapi

Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

Prasówka 18.08 Gołdap: pozostałe wydarzenia

Zamiast kolejnego drogiego kremu przeciwzmarszczkowego czy balsamu do ciała wypróbuj „złoto faraonów”. Ten naturalny kosmetyk, który stosowała sama Kleopatra odżywi, wygładzi i oczyści skórę. Olej z czarnuszki sprawdzi się również jako wcierka do skóry głowy lub odżywka do brwi. Wypróbuj jego pielęgnacyjne właściwości.