Gdzie zjesz najlepsze lody w Gołdapi? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W Polsce najstarsza wzmianka o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w książce kucharskiej w 1783 roku. W tamtych czasach obecne były one jedynie na królewskim dworze, a w późniejszym okresie na stołach szlacheckich.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się również wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich partii górskich.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szeroką skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Były serwowane na andrutach lub waflach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Gołdapi otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać jedynie w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów CAMRY CR 4481

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Gołdapi, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym kroku znajdują się lodziarnie podające lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. Są to zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Lody włoskie robione są z gotowych mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podaje się je w formie stożka w waflu. W procesie produkcji napowietrza się je, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Kaloryczność lodów

Sięgając po lody myślimy o tym czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.